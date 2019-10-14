Hastane personeli gibi
Sedef Avcı, Mehtap Elaidi defilesine kimono/pijama arasında kararsız kalan bir tasarımla katılmış.
Bazı parçalar moda çekimlerinde çok iyi dursa da, gündelik hayatla barışık olmuyor.
Sedef Avcı’nın üzerindeki pantolon-ceket takım bunun örneği...
Gördüğüm bir çekimde çok beğendiğim bir kombin, en az model kadar güzel olan Avcı’nın üzerinde bir garip durmuş nedense...
Avcı, ceketi farklı bir parçayla, örneğin bir mini etekle takımlasaydı daha iyi bir sonuç alabilirdi.
Ancak bol pantolonuyla birlikte aşırı teatral bir havaya bürünmüş.
Tasarımın renginin hastane personeli giysisini çağrıştırması da cabası...
Üzerine sıradan saç ve makyajı da ekleyelim. Sonuç: Rüküş olmasa da, eğreti bir tarz...
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