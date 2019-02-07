"Ben çok üzülüyorum. Artık bu konuda gerçekten konuşmak dahi istemiyorum. Sinan adına çok üzülüyorum. bir dönem Türkiye'nin en sevilen, en itibarlı, müthiş yetenekli genç yönetmeniydi.Böyle bir insan kendini nasıl bu hale getirir, ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Üstelik de imkanı yok değil. Yok, olmaz o zaman ben de peşine düşmem... Ben ilk defa bu sette bir yerimi yaralamıyorum. Benim vazgeçmem onu pişman etmez, o sevinir 'oh ne güzel ben kazandım' diye... Hastane masraflarını çatır çatır alacağım. İyi yüreklilik, temiz kalplilik bu ülkede salaklıkla eş değer tutuluyor. Bir cezası olması lazım. Herkesle dalga geçiyor adam... Hukukla dalga geçiyor, yasa ile dalga geçiyor... Benimle dalga geçiyor, seyredenlerle dalga geçiyor...

Alacağım parayla ilgili kafamda şu anda bir şey yok. Bakacağım. hiç bir zaman para düşkünü bir adam olmadım. Yaptığım şeyleri de ses seda çıkararak yapmadım. Benim yaptığım yardımları, bağışları çok az ünlü yapmıştır.

Ben Sinan'a para kazandırmaya çalıştım. 'Gel şu işi halledelim, filme devam edelim...' diye. O daha pahalı yoldan bu işi çözmeye çalışıyor. Benim sahnelerim çöpe gidecek. Kendi bilir... Zaten Sinan Çetin çekip çekip, rulo yapıp rafa koyuyor. En son hangi filmi çıktı ki vizyona?

40 bin TL Sinan Çetin'i fakirleştirecek olsa ben zaten derdine düşmem. Ben Abdullah Oğuz'un setinde rahatsızlandım. Ondan hiçbir şey talep etmedim.

Fatih Aksoy'un setinde balkondan düştüm. Atar damarım patladı. Ben gidip Fatih Aksoy'dan bir şey talep etmedim."