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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

'Hastane masraflarını çatır çatır alacağım'

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'Hastane masraflarını çatır çatır alacağım'

Sinan Çetin, "Onun setinde ayağımı kırdım, hastane masraflarını ödemedi" diyen Cem Özer'e sitem ederek "Yoğun bakım masraflarını karşılayamayız. Kendisini oyundan attık." demişti, Özer'den yanıt gecikmedi. Usta oyuncu 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve "Sinan Çetin'e üzülüyorum" dedi. 

"Ben çok üzülüyorum. Artık bu konuda gerçekten konuşmak dahi istemiyorum. Sinan adına çok üzülüyorum. bir dönem Türkiye'nin en sevilen, en itibarlı, müthiş yetenekli genç yönetmeniydi.Böyle bir insan kendini nasıl bu hale getirir, ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Üstelik de imkanı yok değil. Yok, olmaz o zaman ben de peşine düşmem... Ben ilk defa bu sette bir yerimi yaralamıyorum. Benim vazgeçmem onu pişman etmez, o sevinir 'oh ne güzel ben kazandım' diye... Hastane masraflarını çatır çatır alacağım. İyi yüreklilik, temiz kalplilik bu ülkede salaklıkla eş değer tutuluyor. Bir cezası olması lazım. Herkesle dalga geçiyor adam... Hukukla dalga geçiyor, yasa ile dalga geçiyor... Benimle dalga geçiyor, seyredenlerle dalga geçiyor...

Alacağım parayla ilgili kafamda şu anda bir şey yok. Bakacağım. hiç bir zaman para düşkünü bir adam olmadım. Yaptığım şeyleri de ses seda çıkararak yapmadım. Benim yaptığım yardımları, bağışları çok az ünlü yapmıştır.

Ben Sinan'a para kazandırmaya çalıştım. 'Gel şu işi halledelim, filme devam edelim...' diye. O daha pahalı yoldan bu işi çözmeye çalışıyor. Benim sahnelerim çöpe gidecek. Kendi bilir... Zaten Sinan Çetin çekip çekip, rulo yapıp rafa koyuyor. En son hangi filmi çıktı ki vizyona?

40 bin TL Sinan Çetin'i fakirleştirecek olsa ben zaten derdine düşmem. Ben Abdullah Oğuz'un setinde rahatsızlandım. Ondan hiçbir şey talep etmedim.

Fatih Aksoy'un setinde balkondan düştüm. Atar damarım patladı. Ben gidip Fatih Aksoy'dan bir şey talep etmedim."

 

 

 

 

 

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