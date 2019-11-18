Hastane kaldırılan ünlü sanatçı Gülay'dan haber var
3 gün önce vücudundaki yüksek enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Gülay'ın tedavisi devam ediyor.
“Cesaretin var mı aşk” şarkısıyla tanınan ve 90'lı yıllara damgasını vuran Gülay Sezer, kanseri iki kez yenmişti.
Ünlü sanatçı, 3 gün önce rahatsızlanınca hastanelik oldu. Bu kez vücudundaki yüksek enfeksiyon sebebiyle hastanelik olan 49 yaşındaki şarkıcının tedavisi sürüyor.
Kan değerleri normale dönen ünlü sanatçının bir hafta sonra taburcu olması bekleniyor.
İKİ KEZ KANSERİ YENMİŞTİ
Birer sene aralıklarla böbrek ve rahim kanserine yakalanan Gülay Sezer, uzun süren tedavilerle sağlığına tekrar kavuşmuştu. Çevresindeki çoğu kişiyi kanserden kaybeden Gülay, hastalıkta erken tanının önemini vurgulamak ve kanserle mücadele eden çocuklara destek olmak için saçlarını kazıtmıştı.
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