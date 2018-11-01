Hastalığımla barışığım!
Sanatçı Aydilge katıldığı 2. Sayfa programında vitiligo hastası olduğunu ve bununla barışık yaşadığını anlattı.
Aydilge, ciltteki renk hücrelerinin ölmesiyle beyaz lekelerin oluşmasına neden olan hastalık vitiligo için çok fazla insanın bunalıma girdiğini ve kendi görüntülerinden utanıp, saklandıklarını dile getirdi. Ellerindeki ve vücudundaki lekeleri olduğu gibi kabul ettiğini söyleyen sanatçı, tüm vitiligo hastalarına: ''Lütfen kendinizi saklamayın, bizler olduğumuz gibi vitiligomuzla, yaralarımızla, berelerimizle de güzeliz. Bunu çirkin ya da acayip değil, bizi diğerlerinden farklı kılan özel bir hediye olarak da düşünebiliriz.” dedi. Toplumsal konulardaki düşüncelerini sosyal medyadan da sürekli çektiği videolarla dile getiren Aydilge, vitiligo hastalarının da utanmaması gerektiğinin altını çizdi.
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