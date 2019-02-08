Hastalığı tesadüfen öğrendim
HÜLYA Koçyiğit, Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen “Hayata Dair” söyleşisine katıldı.
Beyoğlu Belediyesi’nin 4 Şubat Dünya Kanser Günü sebebiyle düzenlediği etkinlikte Koçyiğit, akciğer kanserini nasıl yendiğini anlattı.
Hastalığını Amerika’da tesadüfen öğrendiğini söyleyen oyuncu, “Ülkeme dönünce neden Türkiye’de ameliyat olmadığıma dair eleştiriler aldım ama ben ABD’ye kendi ameliyatım için gitmedim. Kızım Gülşah’ın hastalığı için ABD’ye gittiğimizde tesadüfen öğrendim. Orada tedbir amaçlı bir röntgen çektirdim ve süreç öyle başladı” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle