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Diriliş Ertuğrul'un Altun Abası Hasan Küçükçetin kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Yakın zamanda Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna girmesiyle tekrardan gündeme gelen Hasan Küçükçetin hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Hasan Küçükçetin kimdir? Hasan Küçükçetin nerede ve kaç yılında dünyaya geldi, Hasan Küçükçetin kariyerinde hangi projelerde yer aldı?

Hürriyet Haber
27.02.2018 - 10:53 | Son Güncelleme :

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Dirliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Hasan Küçükçetin'in kim olduğunu merak eden vatandaşlar, ünlü sanatı hakkında internette araştırma yapıyor. Peki Hasan Küçükçetin kimdir? İşte, ünlü isim hakkında detaylı bilgiler...

HASAN KÜÇÜKÇETİN KİMDİR?

1981 yılında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğan Hasan Küçükçetin, 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Mezuniyetin ardından bir yıl devlet tiyatrolarında görev alan Hasan Küçükçetin, "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı "Şevket" karakteri ile tanınmıştır.

2007 yılında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı "Menekşe ile Halil"  dizisinde rol alan Hasan Küçükçetin, 2008 - 2010 yılları arasında "Yaprak Dökümü" adlı dizide Şevket karakterini canlandırdı. Bu projede Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Bedia Ener, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi önemli isimlerle birlikte yer aldı. 2014 - 2015 yılları arasında başrollerinde Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Dağhan Külegeç'in oynadığı "Kiraz Mevsimi" adlı dizide rol aldı.

Hasan Küçükçetin, 2014 yılından hayatını Nazlı Yavuzcan ile birleştirdi. Ünlü sanatçı son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna dahil olmasıyla gündeme geldi.

FİLM VE DİZİLER

2018-  Diriliş Ertuğrul (TV Dizisi)

2014 - 2015 - Kiraz Mevsimi (TV Dizisi)

2014 - Gulyabani (Gulyabani) (Sinema Filmi)

2013 - 2014 - Kaçak (Tahir Taşdöven (Dadaylı)) (TV Dizisi)

2013 - Gelmeyen Bahar (Mirza) (Sinema Filmi)

2011 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl (İskender Çelebi) (TV Dizisi)

2011 - Arka Sokaklar 6. Sezon (Esref Kaplan ) (TV Dizisi)

2008 - 2010 - Yaprak Dökümü (Şevket Tekin ) (TV Dizisi)

2007 - Menekşe ile Halil (Mustafa) (TV Dizisi)

2006 - Ezo Gelin (Hüso) (TV Dizisi)

2006 - Adak (Yakup) (TV Dizisi)

2006 - Acemi Cadı (Fethi) (TV Dizisi)

2005 - Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (Tekin in Koruması) (Sinema Filmi)

2005 - Beşinci Boyut (Sinan) (TV Dizisi)

2005 - Alanya Almanya (Koruma 1) (TV Dizisi)

2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Pehlivan) (TV Dizisi)

2004 - 2007 - Büyük Buluşma (Niyazi ) (TV Dizisi)

Etiketler: hasan küçükçetin , hasan küçükçetin kimdir , Diriliş Ertuğrul
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