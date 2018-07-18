Harun Tan eski eşi Ebru Şallı'nın izinde!
Harun Tan, mankenlikten pilates eğitmenliğine geçiş yapan eski eşi Ebru Şallı’nın izinden yürüyor. İşadamı, yoga eğitmeni olmak için gittiği kursu tamamlayıp sertifikasını aldı.
Spor diye başladı
Podyumların aranılan yüzlerinden biriyken pilatese gönül veren Ebru Şallı, form tutmak için başladığı bu sporu zaman içinde meslek edinmişti. Devamında pilates CD’leri de çıkaran Şallı’dan sonra eski eşi Harun Tan da benzer bir yola girdi.
Harun Tan, sertifikasını geçtiğimiz günlerde yoga eğitmeni Nihan Hantal’dan aldı.
Sertifikasını aldı
Şallı ile evliliği döneminde sporu yaşam tarzı haline getiren işadamı, bir süre önce yoga eğitmenliği için kursa yazıldı. Sertifikasını alan Tan, bunu sosyal medyada duyurdu: “İlk dersimi vererek yoga eğitmenlik sertifikasını sevgili Nihan hocamızın elinden aldım.”
Ebru Şallı, eğitmenliğe başladıktan sonra pilates CD’leri ve kitapları da çıkardı.
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