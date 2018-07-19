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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.07.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Harun Kolçak kimdir? Ölümünün 1. yılında anılıyor

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Harun Kolçak kimdir? Ölümünün 1. yılında anılıyor

Harun Kolçak, hayata gözlerini yummasının yıl dönümünde anılıyor. Türk pop müziğine kattığı yorumlarla adını tarihe kazıyan Harun Kolçak, Zerrin Özer, Sezen Aksu, Aşkın Nur Yengi gibi önemli isimlerle aynı projelerde yer aldı. 2016 yılında birçok sanatçının bir araya gelmesiyle kendi şarkılarının yorumlandığı düetler yapan Kolçak, bu albümün adını 'Çeyrek Asır' olarak yayımladı. İşte Harun Kolçak'ın hayatı hakkında detaylı bilgiler

Türk pop müziği yorumcusu, gitarist ve şarkı sözü yazarı Harun Kolçak vefatının birinci yılında anılıyor.

Sinema sanatçısı Eşref Kolçak ile Özcan Kolçak'ın oğlu olarak 15 Temmuz 1955’de dünyaya gelen, Saint Benoit Fransız Erkek Lisesi'ndeyken müzik tutkusu ağır bastığı için eğitimine devam etmeyen Kolçak, müzik dünyasına ilk olarak Erkin Koray'ın 1977'deki "Tutku" albümünde basgitar çalarak adım attı. Kolçak, 1978'de basgitarist olarak Silahlıpoda Ritm 68 orkestrasına katıldı.

Vatani görevini tamamladıktan sonra caza yönelen sanatçı, Aydın Esen, Neşet-Nükhet Ruacan ve Erol Pekcan ile çalışarak müzikal tecrübesini arttırdı.
Ünlü sanatçı, Onno Tunç'un orkestrasına katıldıktan sonra tanıştığı Sezen Aksu'nun teşvikiyle şarkı söylemeye başladı.
7 yıl boyunca Onno Tunç Orkestrası'nda basgitaristlik, vokalistlik ve solistlik yapan Kolçak, orkestranın dağılması nedeniyle bir süre vokalist olarak yola devam etti.

İLK ALBÜMÜNDEKİ "GİR KANIMA" ŞARKISIYLA ÜNE KAVUŞTU

Kolçak ve Aşkın Nur Yengi, Grup Periyod'la 1986'da Eurovision Türkiye elemelerinde "Haydi Söyle" adlı şarkıyı yorumladıktan sonra müzik piyasasında
ismi duyulmaya başladı.

Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile 1987'de yaptıkları düetle "Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması"nda birinci oldular.

Sanatçı, 1991'de yayımlanan "Beni Affet" adlı ilk albümündeki "Gir Kanıma" şarkısıyla büyük bir ilgi gördü. İlk albümündeki birçok şarkının söz ve müziğini yazan Kolçak, 1993'te "En Büyük Aşk"ı, 1994'te "BenDeniz" ismiyle tanınan Deniz Çelik ile "Biz" albümünü, 1995'te ise "Yanımda Kal" adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Harun Kolçak, 1996'da Litvanya'da yapılan "Müzikos Festivalis"te "Müptelayım Sana" şarkısıyla "En İyi İkinci Şarkıcı" seçildi. 1998'de "Teslim Oldum", 2000'de "Yaşasın" albümünü yayınlayan sanatçı, 2006'da çıkardığı "Müzisyen" albümünün ardından, kişisel gelişim ve dini araştırmalara ağırlık verdi. Aynı yıl "Kahin Aziz Malachy'ye Göre Papalığın Sonu" adlı kitaba imza attı.

Yeni parçalardan oluşan "Yeniden Doğuyorum" albümünü 2012'de çıkaran sanatçı, 2016'da yayımlanan "Çeyrek Asır"daki şarkılarında çoğu yeni jenerasyondan şarkıcıyla düet yaptı. Albüm büyük bir ilgi gördü.

62 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Kolçak, 2014 yılında prostat kanseri nedeniyle ameliyat geçirdi. Kanseri maneviyatıyla yendiğini söyleyen sanatçı, bu esnada alkali diyeti yaptığını aktardı.
Haziran 2016'da hastalığı yeniden nükseden sanatçı, yeni bir ameliyat geçirdi ve 8 Temmuz'da yoğun bakımdan çıktı. Hastalığı dolayısıyla Temmuz 2017'de tekrar hastaneye kaldırılan sanatçı, müdahaleye karşın 19 Temmuz 2017'de tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayata veda etti.

Sanatçı sosyal medyadaki hesabından son paylaşımda, "Unutma sen gelecek planları yaparken, hayat da kendi planlarını yapıyor." sözlerini yazmıştı.

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