Harika Avcı’ya “Mama” davası

Evrensel Veteriner Sağlık Merkezi tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde şu iddialara yer verildi: “Harika Avcı çeşitli defalar buraya gelerek köpeğini tedavi ettirmiştir. Hastaneden köpeği için çeşitli mamalar ve petshop ürünleri almıştır. Çeşitli tarihlerde aldığı ürünleri tek kalemde ödeyeceğini söyleyen Harika Avcı, aldığı ürünlerin karşılığı hastaneye herhangi bir ödeme yapmamıştır. Son zamanlarda hayvan hastanesinin telefonlarını da açmaz olmuştur. Harika Avcı Öztürk’e 8 Ocak’ta 5 bin 739 liralık fatura göndererek satın aldığı petshop ürünlerinin parasını ödemesini istendi. Ancak ödeme yapmayınca İstanbul 37.İcra Müdürlüğü kanalıyla Harika Avcı aleyhine icra takibi başlattık. Davalı icra takibine de itiraz etti ve aleyhindeki icra takibini durdurdu. Biz de itirazın iptali istemiyle bu davayı açtık. Davalı kötü niyetli olarak icra takibini durdurmuştur. Köpeklerin hasta takip kartları ve yapılan tıbbi tedaviler mevcuttur. Ayrıca davalının yardımcılığını yapıp köpeklerin tedavisini ve işlerini takip eden kişinin müvekkil şirket yetkili ve hekimleriyle yaptığı sosyal medya yazışmaları da hukuki ilişkiyi ispatlamaktadır. Kötü niyetli olarak icra takibine itiraz eden davalı hakkında yüzde 20 icra inkar tazminatı ile faiziyle 5 bin 761 liralık alacağımızın tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.