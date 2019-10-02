Harbiye’de sürpriz düet
Sıla, Harbiye Açıkhava’daki ikinci konserini dün akşam verdi. Konserin startını Sezen Aksu’nun “Zeybek” şarkısı ile veren şarkıcıya, efeler eşlik etti.
Konserin ikinci yarısında sahnesinde Ceylan Ertem’i konuk eden Sıla, yakın dostuyla beraber Yıldız Tilbe’nin “El Adamı” şarkısını seslendirdi. Harbiye’deki binlerce kişinin de hep bir ağızdan eşlik ettiği düet büyük alkış aldı.
Sıla, yedi günlük Harbiye maratonunun ikincisinde sahnedeydi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan şarkıcı, Ceylan Ertem’le sürpriz bir düete de imza attı.
Konseri nişanlısı Tolga Akış’la birlikte izlemeye gelen Zeynep Bastık, yılbaşı gecesi bir mekanda çıkmak için 300 bin lira istediği haberleri için “Böyle bir şey olmadı, çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor” dedi.
Fulya Gündoğdu - Asuman Dabak - Hakan Yılmaz
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