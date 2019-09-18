Harbiye’de kahkaha
Kaan Sekban önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahneye çıktı. Komedyen, yaklaşık 4 saat boyunca izleyiciyi kahkahaya boğdu.
Hayat hikayesini barkovizyonda gösteren Kaan Sekban, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı Kenan Doğulu taklidinin görüntüsü dönerken asansörle bir anda sahnede belirdi. Aynı klipteki peruk ve kostümle sahnede şovuna devam eden Sekban’ın seyircisine en büyük sürprizi ise Kenan Doğulu’nun sahneye çıkması oldu. Sekban ve Doğulu “Yaparım Bilirsin” şarkısını birlikte seslendirdi. Gösterinin ikinci yarısında Sekban’ın sahnedeki sürpriz konukları ise Pelin Akil, Gökhan Türkmen ve Kalben oldu.
Kaan Sekban ve Kenan Doğulu birlikte “Yaparım Bilirsin” şarkısını söyledi.
Gökhan Türkmen “Aşk Lazım” şarkısı ile Kaan Sekban’ın sahnesine konuk oldu.
Kalben, “Sonsuza Kadar” şarkısını söyledi.
Kaan Sekban, 16 Kasım’da prömiyeri yapılacak “Son Beş Yıl Müzikali”ndeki rol arkadaşı Pelin Akil’i de sahnede ağırladı.
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