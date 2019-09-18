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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Harbiye’de kahkaha

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Harbiye’de kahkaha

Kaan Sekban önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahneye çıktı. Komedyen, yaklaşık 4 saat boyunca izleyiciyi kahkahaya boğdu.

Hayat hikayesini barkovizyonda gösteren Kaan Sekban, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı Kenan Doğulu taklidinin görüntüsü dönerken asansörle bir anda sahnede belirdi. Aynı klipteki peruk ve kostümle sahnede şovuna devam eden Sekban’ın seyircisine en büyük sürprizi ise Kenan Doğulu’nun sahneye çıkması oldu. Sekban ve Doğulu “Yaparım Bilirsin” şarkısını birlikte seslendirdi. Gösterinin ikinci yarısında Sekban’ın sahnedeki sürpriz konukları ise Pelin Akil, Gökhan Türkmen ve Kalben oldu.

Harbiye’de kahkaha

Kaan Sekban ve Kenan Doğulu birlikte “Yaparım Bilirsin” şarkısını söyledi.
Harbiye’de kahkaha

Gökhan Türkmen “Aşk Lazım” şarkısı ile Kaan Sekban’ın sahnesine konuk oldu.
Harbiye’de kahkaha

Kalben, “Sonsuza Kadar” şarkısını söyledi.
Harbiye’de kahkaha

Kaan Sekban, 16 Kasım’da prömiyeri yapılacak “Son Beş Yıl Müzikali”ndeki rol arkadaşı Pelin Akil’i de sahnede ağırladı.
Harbiye’de kahkaha

Zeynep Bastık - Tolga Akış
Harbiye’de kahkaha

Gani Müjde - Belma Canciğer

 
  

Müzik dünyası dijitalleşiyor, kulaklıkların önemi artıyorTürkiye’nin önde gelen DJ’lerinden Doğuş Çabakçor ile müziğin dijitalleşmesini ve kulaklık seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları konuştuk, AKG N700nc model kulaklığı yakından inceledik. (Sponsorlu İçerik)
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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