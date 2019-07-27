Harbiye’de JLO esintisi
Ziynet Sali’nin Harbiye Açıkhava konserindeki saç-makyaj tarzını mercek altına alalım...
Ziynet Sali’nin Jennifer Lopez takıntısı senelerdir bilinen bir konu. Özellikle saç ve makyajda JLo esintilerini ara ara görüyoruz.
İyi de yapıyor; ten ve saç renkleri benzerlikler gösteriyor, o yüzden uyumsuz değil. Ortada iyi bir stil varsa esinlenmek doğal.
Mavi denizyıldızı desenli elbisesi yaz konserine uygun, aksesuvarları da
tasarımla paslaşarak şık bir görünüm sağlamış. Cengiz Abazoğlu farkını ortaya koyuyor.
Ama ikinci elbisesine itirazlarım var. Tamam, yeşil yakışmış ama elbisede tüller, tüyler, fırfırlar, ne ararsanız var.
Bir parça daha sadeleşse, daha JLo’msu olmaz mı?
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