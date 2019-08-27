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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.08.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Harbiye'de dev buluşma

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Harbiye'de dev buluşma

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ve Türk Müziği’nin usta besteci ve yorumcusu Selami Şahin, dün akşam Poll Production organizasyonu Demirören Tv medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.

Tüm protokol ve 8 kategorinin yanı sıra merdiven ve merdiven üstlerinin de dolup taştığı 6 bin kişinin izlediği gecede, Bülent Ersoy ve Selami Şahin’i dinlemeye gelenler, geçmişten bugüne iz bırakan şarkılar ile zamanda yolculuk yaşadı.
SELAMİ ŞAHİN: “EĞER YILLARDIR SELAMİ ŞAHİN VARSA SİZİN SAYENİZDE VAR”
Konserin ilk yarısında sahne alan usta sanatçı Selami Şahin; “Özledim, Kasımpaşalı, Ya Seninle Ya Sensiz, Baştan Başa Sen” gibi bir çok değerli şarkısına yer verdiği konserde şu sözleri dile getirdi: “Eğer yıllardır Selami Şahin varsa sizin sayenizde var. Harbiye Açıkhava’da sizlerle buluşmak benim için onurdur. Sahneye her çıktığımda ilk defa çıkıyormuş gibi hissediyorum ve bu gücü sizden ve sizin güzel sevginizden alıyorum, Allah sizi başımdan eksik etmesin, iyi ki varsınız sizi çok seviyorum.”
Muhteşem orkestrası ve davul şovlar eşliğinde Selami Şahin, gece boyunca ayakta alkışlanarak sevenleri tarafından hayranlıkla izlendi.
VE SAHNEDE DİVA!
Konserin ikinci yarısında sahneye özel tasarım işlemeli, bembeyaz kostümü, kostümünü tamamlayan kap ve başlığı, ellerindeki eldivenleriyle çıkan Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, perdenin açılmasıyla izleyenleri büyüledi.
“Elveda Gençliğim, Sen Gençliğimin Katilisin, Bir Teselli Ver, Çile, Bir Garip Yolcuyum” eserlerini arka arkaya yorumlayan Bülent Ersoy, performans aralarında sıkça ayakta alkışlandı.

Harbiyede dev buluşma

40 KİŞİLİK DEV ORKESTRASIYLA DİVA BÜYÜLEDİ!
40 kişiden oluşan dev orkestrasıyla adeta gövde gösterisi yapan Diva: “Teşrifleriniz bir onur. Burayı zınga zıng dolduran siz değerli izleyicilerime, 48 yıllık musiki yaşamımda hep yine’leri yaşatan sizlere müteşekkir olduğumu ifade edecek kelime bulamıyorum kelime haznemde. Teşekkürüm sonsuz, sevgim sonsuz, saygım sonsuz, lütfen kabul buyurunuz hoşgeldiniz” diyerek coşkuyla izleyicisine teşekkür etti.
220 METRE TÜLDEN KAP!
KOSTÜMÜN İŞLEMESİ İSE 40 GÜN SÜRDÜ!
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, dev konserde 2 kostümle sahneye çıktı, Diva’nın kostümlerini modacı Semih Doğruer hazırladı.
Diva’nın ilk giydiği beyaz kostümü stras ve Swarosvki taşlarla işlendi, kostümü tamamlayan başlık tasarımcı Sevil Savaş’ın atölyesinde yine Swarovski ve Avrupa payet taşlarla hazırlandı. Kostümün üzerindeki kap, 220 metre ipek tül kullanılarak plise edildi ve ardından Diva’ya göre dikildi.
Modacı Semih Doğruer: “Bülent Hanım’ın beyaz kostümünü stras ve Swarovski taşlarla hazırladık, desen çalışması yaptık ve işlemeye başladık. İşlemelerin neredeyse her bir tanesiyle ilgilendi, atölyeyi başka müşterilere kapattım, kimseye hizmet veremedim. İşlemeler normal mesai saatleri içinde yapılmadı, Bülent Hanım’ın kontrole uğradığı her gece sabahlara kadar çalıştık” dedi.
2. KOSTÜM BUZ MAVİSİ FRANSIZ DANTELİ
Diva’nın 2. Kostümü de buz mavisiydi. Buz mavisi Fransız Danteli üzerine yapılan işlemelerde aynı şekilde Swarosvki yarı değerli taşlar, stras taşlar, aynalar kullanıldı. Kostümü tamamlayan başlık tasarımcı Sevil Savaş imzası taşıyordu.
Harbiyede dev buluşma

VE MUHTEŞEM DÜET
Sahneden bir dakika dahi gözlerini ayıramayan izleyiciler, gecenin sonunda “Senin Olmaya Geldim” ve “Sefam Olsun” şarkılarında Bülent Ersoy ve Selami Şahin’in düet yapmasıyla tarihi bir ana tanıklık ettiler.
Diva sahneye “50 yıllık arkadaşım Selami Şahin. Hocam Melahat Pars, beni Saner Plak’a yolladı, orada kendisini tanıma şerefine eriştim. O dönemin kafa sanatkarları Selami Şahin’in şarkıları olmadığı plak çıkarmazlardı. Musiki tarihine imzasını atan, çok önemli bestekardır Selami Şahin” diyerek Şahin’i sahneye davet etti. Usta besteci ve yorumcu Selami Şahin, “Bülent Hanım’la aynı sahnede olmaktan çok mutluyum” diyerek mikrofonu 2. kez eline aldı. Diva ve Şahin, izlecileri adeta büyülediler. Cep telefonlarıyla Diva ve Şahin’i görüntüleyen izleyiciler, tarihi ana tanıklık etmenin büyüsü içindeydiler.
MİKROFONSUZ OKUDULAR
Selami Şahin ve Bülent Ersoy, düet yaptıkları “Senin Olmaya Geldim” şarkısında mikrofonlarını ellerinden bırakarak şarkılarını mikrofonsuz seslendirdiler. Mikrofonsuz performanslarıyla sesleriyle Açıkhava’yı inleten 2 usta, ayakta alkışlandı.
Harbiyede dev buluşma

Konseri izleyenler arasında Didem Şahin, Buket Aydın da vardı.

 

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