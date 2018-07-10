Harbiye’de Ajda rüzgarı
Ajda Pekkan önceki gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu. Özel bir şov sergileyen sanatçı, performansıyla izleyicilerden tam not aldı.
Ajda Pekkan, BKM organizasyonuyla düzenlenen Denizbank Açık Hava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konsere sanatçının hayranları büyük ilgi gösterdi. Konserin açılışında Pekkan, Çorlu’daki tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. “Vitrin” şarkısıyla konserin startını veren şarkıcıya “Ara Sıcak”, “Düşünme Hiç” ve “Canın Sağ Olsun” şarkılarında Ozan Çolakoğlu eşlik etti.
Ajda Pekkan sahneye davet ettiği Ayta Sözeri ile birlikte “Yanarım” şarkısını söyledi.
KRALİÇE AJDA
Pekkan konserin ikinci yarısına sahnenin tavanından mikrofonlardan oluşan bir taht üzerinde giriş yaptı. Yeni şarkısı “Tek Aşk Yeter”i taht üzerinde seslendiren Pekkan’a akrobatik danslarıyla gökyüzünde süzülen dansçıları eşlik etti.
Fulya Gündoğdu - Asuman Dabak - Didem Balçın
Şevket Çoruh, konsere eşi Özge Turna ile birlikte geldi.
Demet Akbağ - Sedef İybar
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