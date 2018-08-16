Harbiye'de 17. yıl
Ferhat Göçer önceki akşam Harbiye Açıkhava’da hayranlarıyla buluştu. Harbiye’de 17’nci konserini veren şarkıcı, hayranlarına “Nice güzel yıllarda, sizlerle mutlu anlar paylaşmak dileğimle” diye seslendi.
Atlantis Yapım Organizasyonu ile gerçekleşen İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri’nin kapanışını Ferhat Göçer yaptı. Göçer, kendisini izlemeye gelen binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Harbiye’deki 17’nci konserine çıkan şarkıcı, “Dile kolay 17 yıldır bu sahnedeyim. Ne güzel anılarımız oldu burada. Nice güzel yıllarda, sizlerle mutlu anlar paylaşmak dileğimle” şeklinde konuştu. Göçer’i izleyenler arasında Türk sinemasının usta ismi Ediz Hun ve eşi Berna Hun’un yanı sıra Aydan Şener, Hıncal Uluç, Ömür Gedik ve Behzat Gerçeker de vardı.
“SAMANYOLU” SÜRPRİZİ
Konser boyunca izleyicileriyle sık sık sohbet eden Göçer, “Samanyolu” şarkısıyla Ediz Hun’a sürpriz yaptı. Alkışlar arasında seyircileri selamlayan Hun,
“Seninle gurur duydum. Buraya gelmeden Alessandro Safina ve Juan Diego Florez’i dinledik. Ama görüyo- rum ki senin onlardan aşağı kalır yanın yok. Olağanüstüsün. Sen Türkiye’nin Safina’sısın, Florez’isin”dedi.
Ediz Hun
DOKTORLARA DESTEK
Son zamanlarda artan doktora şiddet konusunu #DoktorHarbiyede sloganıyla konserinde işleyen Ferhat Göçer’i, kendisini izlemeye gelen 400 doktor arkadaşı da yalnız bırakmadı. Göçer’in tüm doktorların adına sahneye davet ettiği, sanatçının üniversiteden arkadaşı Uzman Doktor Aybanu Gökçen konuşma yaptı. Gökçen, meslekte yaşadığı sorunları “Hastalıkla sağlık, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide yoldaşız. Biz hastalarımızı seviyoruz, siz de doktorlarınızı sevin. Sevgi her şeyin ilacıdır” sözleriyle anlattı.
Hıncal UluçÖmür Gedik de sevgilisi Ferhat Göçer’i izlemeye geldi.
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