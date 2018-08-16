Harbiye'de 17. yıl

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
16.08.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

Harbiye'de 17. yıl

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Harbiye'de 17. yıl

Ferhat Göçer önceki akşam Harbiye Açıkhava’da hayranlarıyla buluştu. Harbiye’de 17’nci konserini veren şarkıcı, hayranlarına “Nice güzel yıllarda, sizlerle mutlu anlar paylaşmak dileğimle” diye seslendi.

Atlantis Yapım Organizasyonu ile gerçekleşen İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri’nin kapanışını Ferhat Göçer yaptı. Göçer, kendisini izlemeye gelen binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Harbiye’deki 17’nci konserine çıkan şarkıcı, “Dile kolay 17 yıldır bu sahnedeyim. Ne güzel anılarımız oldu burada. Nice güzel yıllarda, sizlerle mutlu anlar paylaşmak dileğimle” şeklinde konuştu. Göçer’i izleyenler arasında Türk sinemasının usta ismi Ediz Hun ve eşi Berna Hun’un yanı sıra Aydan Şener, Hıncal Uluç, Ömür Gedik ve Behzat Gerçeker de vardı.

Harbiyede 17. yıl

“SAMANYOLU” SÜRPRİZİ

Konser boyunca izleyicileriyle sık sık sohbet eden Göçer, “Samanyolu” şarkısıyla Ediz Hun’a sürpriz yaptı. Alkışlar arasında seyircileri selamlayan Hun,
“Seninle gurur duydum. Buraya gelmeden Alessandro Safina ve Juan Diego Florez’i dinledik. Ama görüyo- rum ki senin onlardan aşağı kalır yanın yok. Olağanüstüsün. Sen Türkiye’nin Safina’sısın, Florez’isin”dedi.

Harbiyede 17. yıl

Ediz Hun

DOKTORLARA DESTEK

Son zamanlarda artan doktora şiddet konusunu #DoktorHarbiyede sloganıyla konserinde işleyen Ferhat Göçer’i, kendisini izlemeye gelen 400 doktor arkadaşı da yalnız bırakmadı. Göçer’in tüm doktorların adına sahneye davet ettiği, sanatçının üniversiteden arkadaşı Uzman Doktor Aybanu Gökçen konuşma yaptı. Gökçen, meslekte yaşadığı sorunları “Hastalıkla sağlık, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide yoldaşız. Biz hastalarımızı seviyoruz, siz de doktorlarınızı sevin. Sevgi her şeyin ilacıdır” sözleriyle anlattı.

Harbiyede 17. yıl

Hıncal Uluç
Harbiyede 17. yıl
Ömür Gedik de sevgilisi Ferhat Göçer’i izlemeye geldi.
Harbiyede 17. yıl

 

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