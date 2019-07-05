Harbiye tıklım tıklım
Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Konser alanının hıncahınç dolduğu konserde hayranları, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
Yeni albümü “Altın Düetler 2”yi geçtiğimiz günlerde yayınlayan Erol Evgin, sevenleriyle geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda buluştu. Konserini “Deli Divane” ile açan sanatçı, şarkılarını gece boyunca Harbiye Açıkhava’yı tıklım tıklım dolduran dev koro eşliğinde söyledi.
AJDA ÇOK ESKİ DOSTUM
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Evgin, “Altın Düetler 2” albümünde sanatçı dostlarıyla birbirinden güzel düetler yaptığını söyledi. Sanatçı, bir muhabirin “Ajda Pekkan’la düetiniz çok dikkat çekti” demesi üzerine “Ajda, benim çok eski dostum. O bir süperstar. Albümde ‘İçimdeki Fırtına’yı birlikte okuduk, düetimizle şarkı bir kat daha büyüdü” dedi.
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