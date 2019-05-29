Hapis hayatı yaşadım!
7 yıl aradan sonra “Kendiliğinden Olmalı” isimli albümüyle dönüş yapan İzel, “7 yıl hapis hayatı yaşadım” dedi.
Hiç şarkı söylemedim
Albümdeki “Saçmalık” isimli şarkısına Beyoğlu Autoplato Film Stüdyosu’nda klip çeken İzel “Bir daha ara vermek yok. Şarkı söylememek için 7 yıl çok uzun süre. Bu sürede hiç şarkı söylemedim, üretmedim. Bir nevi hapis hayatı yaşadım” dedi.
Aşk yaşasaydım iyiydi
Müzik hayatına ara verdiği 7 yıl boyunca hiç aşk yaşamadığını belirten İzel, pişman olduğunu söyledi. Gözleri dolan İzel, “Aşk yaşasaydım iyiydi. 7 yıl çok uzun bir süre. Çünkü ben şarkılarımı aşktan beslenerek söylüyorum. O yüzden bu albümde biraz zorlandım. Sizi gördüm. O eski günlerim geldi aklıma” diye konuştu.
Taht sorusu
İzel, “Kendinize rakip olarak gördüğünüz birisi var mı” sorusuna “Şu saatten sonra kimseyi rakip olarak görmüyorum. Müsaade edin de rakip görmeyeyim. Tahtımı özledim ve geri döndüm” diyerek rakiplerine gönderme yaptı.
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