Hanife Gürdal kimdir? Hanife Gürdal'ın sevgilisi Kemal Ayvaz kim, kaç yaşında?
2. Sayfa programına konuk olarak katılan Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sevgilisi için 'Minnoş' sıfatını kullanan Hanife Gürdal, hayatına ilişkin de açıklamalar yaptı. Peki, Hanife Gürdal kimdir? Hanife Gürdal'ın sevgilisi Kemal Ayvaz kim, kaç yaşında?
Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, sosyal medyada yepyeni görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekerken zaman zaman tartışmalarla gündeme geliyor. Bir dönem pompacılık yaptığı haberleriyle gündeme gelen Hanife Gürdal, son zamanlarda yeni imajıyla ve sevgilisiyle paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor. Peki, Hanife Gürdal kimdir, sevgilisi kim?
Hanife Gürdal 1995 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın programına katıldı. Katıldığı bir izdivaç programında hiçbir talibini beğenmeyen ve kısa sürede tavırları ile fenomen olan Hanife Gürdal, programlar bitmesine rağmen göz önünde olmaya devam ediyor. İzmir Torbalı'da yaşayan Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladığı haberleriyle gündem olmuştu.
SEVGİLİSİ KİM?
Hanife Gürdal bir süredir arkadaşının kardeşi olan Kemal Ayvaz ile birlikte. Tiyatrocu olduğu öğrenilen Kemal Ayvaz, 24 yaşında.
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