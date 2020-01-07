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Haber Giriş: 07.01.2020 - 12:07,Son Güncelleme:/

Hanife Gürdal " Kocama neden çıplak fotoğraflarınızı atıyorsunuz"

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Hanife Gürdal " Kocama neden çıplak fotoğraflarınızı atıyorsunuz"

Hanife Gürdal, eşine çıplak fotoğraf atan kadınları tehdit etti.

Geçtiğimiz ay fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturan Hanife Gürdal, Instagram hesabından eşine çıplak fotoğraflarını gönderen evli kadınları ifşa ederek fotoğrafları kocalarına göndereceğini söyledi.

Eşine küfür ve hakaret içerikli mesaj gönderen sosyal medya kullanıcılarına seslenen Hanife Gürdal, yayınladığı videosunda şunları söyledi...

Hanife Güldal, eşine çıplak fotoğraf gönderen kadınları tehdit ettiGeçtiğimiz ay fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturan Hanife Gürdal, Instagram hesabından eşine çıplak fotoğraflarını gönderen kadınları, fotoğrafları kocalarına göndermekle tehdit etti.
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