Haber Giriş: 07.01.2020 - 12:07,
Hanife Gürdal " Kocama neden çıplak fotoğraflarınızı atıyorsunuz"
Hanife Gürdal, eşine çıplak fotoğraf atan kadınları tehdit etti.
Geçtiğimiz ay fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturan Hanife Gürdal, Instagram hesabından eşine çıplak fotoğraflarını gönderen evli kadınları ifşa ederek fotoğrafları kocalarına göndereceğini söyledi.
Eşine küfür ve hakaret içerikli mesaj gönderen sosyal medya kullanıcılarına seslenen Hanife Gürdal, yayınladığı videosunda şunları söyledi...
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