Hangi Fenerbahçeli sporcu ile aşk aşıyor?
Oyuncu Burcu Özberk, yeni aşkı spor camiasında buldu. Özberk, yaklaşık iki aydır Fenerbahçe Voleybol Takımı oyuncusu Ulaş Kıyak ile görüşüyor.
2 ay önce başladı
◊ Burcu Özberk, baharı yeni bir aşkla karşıladı. Ünlü oyuncu, Fenerbahçe Voleybol Takımı’nın 37 yaşındaki pasörü Ulaş Kıyak ile görüşmeye başladı. Çiftin yaklaşık iki aydır birlikte olduğu ortaya çıktı.
Duyulmasını istemiyorlar
◊ Sarı lacivertli sporcu ile 29 yaşındaki oyuncunun, henüz çok yeni olduğu için bu birlikteliğin duyulmasını istemediği, o nedenle popüler mekanlardan uzak durduğu da gelen haberler arasında.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle