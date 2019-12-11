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11.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hande Yener: Rap popu yedi

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Hande Yener: Rap popu yedi

20’nci yıl albümünü çıkarmaya hazırlanan Hande Yener, önceki gün sevgilisi Misha ile City’s AVM’den çıkarken görüntülendi.

Aracının getirilmesini beklerken soruları yanıtlayan şarkıcı, rap müziğin popu bitirdiğine inandığını söyledi: “Allah razı olsun rap’çilerden.
Güzel bir temizlik yaptılar.”

Hande Yener: Rap popu yedi
Yeni albümünün pop müziğe yeniden hayat vereceğini öne süren Yener, iddialı konuştu: “Müzik dünyası karışmış durumda. Rap, popu yedi ama rap’te de çok iyi bir şey yok. Şu anda ortada dinlenecek bir müzik yok. Benim albümümle pop müzikte yeni bir atılım olacak.”  
Hande Yener: Rap popu yedi

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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