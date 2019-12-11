Hande Yener: Rap popu yedi

Aracının getirilmesini beklerken soruları yanıtlayan şarkıcı, rap müziğin popu bitirdiğine inandığını söyledi: “Allah razı olsun rap’çilerden.

Güzel bir temizlik yaptılar.” Yeni albümünün pop müziğe yeniden hayat vereceğini öne süren Yener, iddialı konuştu: “Müzik dünyası karışmış durumda. Rap, popu yedi ama rap’te de çok iyi bir şey yok. Şu anda ortada dinlenecek bir müzik yok. Benim albümümle pop müzikte yeni bir atılım olacak.”

