Hande Yener ve Demet Akalın'dan sürpriz karar!
Hande Yener önceki akşam Kıbrıs Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne aldı.
Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, ezeli rakibi Demet Akalın’ın kendisine açtığı davalarda uzlaşmaya gitmek istediğini belirtmesiyle ilgili sorulara, “Bana da uzlaşma teklifi geldi. Karşılıklı ben de uzlaşmayı kabul ettim. Gerek yok mahkemeleri böyle konular ile meşgul etmeye” dedi.
Burası sıcak
Demet Akalın önceki gece Jolly Joker Antalya’da hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Akalın, “Antalya, İstanbul’a benzemiyor. İstanbul’a kış geldi burada hâlâ hava sımsıcak. Çok şanslısınız. Ateş bastı vallahi, açın klimaları” diyerek seyirciyi güldürdü.
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