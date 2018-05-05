Hande Erçel’in yeni tutkusu
Murat Dalkılıç’la aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel’in yeni tutkusu resim. Sevgilisinin yeni hobisini destekleyen Dalkılıç, Erçel için evinin alt katını resim atölyesine çevirdi.
Hande Erçel, resim sanatına merak sardı. Ünlü oyuncunun gece gündüz tablo çalışmaları yaptığı öğrenildi. Sevgilisinin yeni tutkusuyla evin her yeri tablolarla dolunca Murat Dalkılıç çareyi ona özel resim atölyesi hazırlamak da bulmuş. Erçel’le yaşadığı villanın alt katını boşaltan ünlü şarkıcı, onun rahat çalışması için gereken tüm malzemeleri almış. Yaptığı resimlerle çevresinden övgü dolu yorumlar alan Erçel ileride resim sergisi de açmak istiyormuş.
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