Hande Erçel'in annesinin sağlık durumu nasıl
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel'in durumu ağırlaştı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Hande Erçel'İn annesinin durumu ağırlaştı. Ünlü oyuncu haberi alır almaz çekimleri bırakıp hastaneye koştu. Erçel'in menajeri annesinin durumunun stabil olduğunu, iyi yönde bir gelişme olmadığını söyledi.
ANNESİNE DONÖR OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel, annesinin sağlık durumu hakkında, "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik" demişti.
Hande Erçel, kök hücre naklinde annesi Aylin Erçel'e donör olacağını açıklamıştı.
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