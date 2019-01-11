Hande Erçel'in acı günü...Annesi kansere yenik düştü
Hande Erçel'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi Aylin Erçel, hayatını kaybetti.
İki gün önce durumu ağırlaşan anne Erçel'in sabaha karşı vefat ettiği öğrenildi.
Hande Erçel, Aralık ayında Sinem Vural'a verdiği röportajda annesine donör olacağını açıklamıştı.
"İnşallah bir aksilik olmazsa donör olacağım. Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorundan biri akraba dışı vericilerinin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olmasıdır. O kadar zor bir şey ki hayatının bağlı olduğu, bir yerlerde bulunduğunu bildiğin bir şeyi beklemek..."
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