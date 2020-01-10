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Haber Giriş: 10.01.2020 - 15:56,Son Güncelleme:/

Hande Erçel'den annesine duygusal mesaj: Her gün daha da özlüyorum!

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Hande Erçel'den annesine duygusal mesaj: Her gün daha da özlüyorum!

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, geçtiğimiz yıl mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetmişti.

Ünlü oyuncu, annesinin birinci ölüm yıldönümünde duygusal bir yazı kaleme aldı...

"Biz büyürken evde 3 kızdık böyle... 3 deli kız... Sen aramızdan ayrılalı 1 sene oldu ,biz yine 3 kızız... Senin öğretilerinle büyüyoruz,büyütüyoruz..
Her gün daha da özlüyorum seni pudram... Her adımım sana biraz daha gurur vermek için, biraz daha yüzünü güldürmek için... 'Yapamam' dediğim o zamanlara bakıyorum omzumda hiç düşünemediğim kadar büyük yükleri taşıma kuvvetim varmış... Annem olduğun için çok şanslıyım!
Senden öğrendiklerimle gurur duyuyorum. Beni daha da insan kılan bu acıyla öğrendiklerimle de... Sevginin enerjisi her şeyi sarıp sarmalarmış. Edep en güzel cevapmış... Yaşarken tek kendi başına geldiğini düşünenlere 'yalnız değilsiniz' demek istediğim için yazıyorum bunları...
Kıymet bilmek çok kıymetli...",

Hande Erçel'in annesi toprağa verildiOyuncu Hande Erçel’in bir süredir kanser ile mücadele eden annesi Aylin Erçel, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Anne Erçel, bugün Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.Hande-Gamze Erçel kardeşler annelerinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.
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