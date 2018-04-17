Hande Erçel kimdir kaç yaşında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
17.04.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

Hande Erçel kimdir kaç yaşında?

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Hande Erçel, magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Henüz 20'li yaşlarının başındayken birçok dizide başrol oyuncusu olarak rol alan Hande Erçel, katıldığı bir güzellik yarışmasında ise ikincilik başarısını elde etmiştir. Peki, güzelliği ve başarısıyla öne çıkan, son dönemin popüler ismi Hande Erçel kimdir kaç yaşında? İşte, ünlü isim hakkında bazı bilgiler

Hande Erçel, genç yaşı ve güzelliğiyle çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. 24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012 de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.

Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Haziran 2016'da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle ekranlara geri dönmüştür. İşte, Hande Erçel'in rol aldığı diziler hakkında bazı bilgiler;

2013 Dizi "Tatar Ramazan (dizi,2013)" Kendisi Yardimci oyuncu
2013 Dizi Çalıkuşu Zahide Yardımcı oyuncu
2014 Dizi Çılgın Dersane Üniversitede Meryem Yardımcı oyuncu
2014 Dizi    Hayat Ağacı Selen Karahanlı Yardımcı oyuncu
2015-2016 Dizi Güneşin Kızları Selin Yılmaz/Mertoğlu Başrol oyuncusu
2016-2017 Dizi Aşk Laftan Anlamaz Hayat Uzun/Sarsılmaz Başrol oyuncusu
2017-2018 Dizi Siyah Inci Hazal Başrol oyuncusu

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