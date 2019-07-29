Hande Erçel: Hayal ettiğimiz ne kaldıysa geriye...
Hande Erçel, geçtiğimiz ocak ayında annesi Aylin Erçel'in kanser hastalığından dolayı kaybetmişti. Erçel, annesiyle ilgili Instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Erçel, binlerce beğeni alan paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Hayatı senin gibi yaşamaya başlamak dönüşümüm oldu. Öyle sınırsız, sevgiyle kucaklayarak. Sınırlarımı zorlayıp deneyimleme cesaretini senden öğrendim. Kazançlarıma şükrediyorum, seni öğreniyorum, yaşamamı istediğin hayatı yaşıyorum.
Birlikte yapmayı hayal ettiğimiz ne kaldıysa geriye, sen sonsuzluk denizinde yüzerken ben de sana buradan eşlik ediyorum.. Ruhundan bir parça olarak bu evrende olabildiğim kadar varım annecim.."
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