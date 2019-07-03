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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Hande Erçel: Bu durum beni rahatsız etmeye başladı

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Hande Erçel: Bu durum beni rahatsız etmeye başladı

Oyuncu Hande Erçel ile ALEM SUMMER, Mikanos’ta bir çekim gerçekleştirdi.

Halka dizisi başrol oyuncusu Erçel’e seyahat etmekten hoşlanıp hoşlanmadığını sorulduğunda“Beni özetleyen kelimeyle başladık. ’Seyahat’in varoluşumun anlamı olduğunu düşünüyorum. Seyahat derken kulağa gelen anlamıyla gezmek, yeni yerler görmenin dışında bir şeyden bahsediyorum. Bunlar da dahil tabii ama yoga ve meditasyona başladığım dönemde aslında nasıl derin bir kelime olduğunu fark ettim. Yani tüm yolculukları çok seviyorum.” dedi. Kitap, kulaklık ve bir sırt çantasıyla dünyayı gezebileceğini söyleyen oyuncu sosyal medyada hızla artan takipçileriyle ilgili ise kendisini de şaşırtan bir durum olduğunu sosyal medyaya katıldığından beri doğal olmayan ve kendinden hissetmediği hiçbir şeyi paylaşmadığını söyledi.

"İnsanlar olmadıkları kimlikleriyle oradalar"
Genç oyuncu eskiden sosyal medyayı daha sık kullandığını fakat son dönemlerde çok fazla gerçek dışında şeylerle karşılatığı için kendisini geri çektiğini ifade etti. "İnsanlar olmadıkları kimlikleriyle oradalar ve bu beni rahatsız etmeye başladı. Görmektense dahil olmamayı tercih ediyorum." dedi.
Erçel, oyunculuk hikayesini anlatırken; "Bir çocukluk hayaliyle başlayıp git gide büyüyen bir masal gibi benim için. Üniversitede okurken mesleğime çoktan karar vermiştim." dedi ve ekledi. "Hedefleri olan, büyük hayaller kuran biriyim. Yaşadığım hayat şükrettiğim bir noktada ama bu beni durdurmuyor. Daha yapmak istediğim çok şey var."

Hande Erçel: Bu durum beni rahatsız etmeye başladı

“En yakın zamanda tamamlayıp sergilemek istiyorum.”
Seti olmadığı zaman tablolar yaptığını açıklayan oyuncu," En yakın zamanda onları tamamlayıp sergilemek istiyorum" dedi. Halka dizisinin kendisi için özel bir yeri olduğunu ise şu sözleriyle açıkladı " Sete çıkmadan önce açıkçası çok çalışmak istemediğim bir dönemdeydim. Olduğum yerden bir an ayrılmak istemiyordum. Sonra annem çalışmanın beni iyi hissettirdiğini fark etmemi sağladı. Gerçekten de “Halka” benim için ayrı ve özel bir iş" 

 

 

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