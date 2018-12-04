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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.12.2018 - 13:19, Son Güncelleme:

Hande Erçel 'bazlama surat'ı affetmedi!

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Hande Erçel 'bazlama surat'ı affetmedi!

Oyuncu Hande Erçel kendisiyle dalga geçen sosyal medya fenomenlerini affetmedi. Kendisi için ‘bazlama surat’ diyenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kanal D ekranlarında yer alan 2.Sayfa programının özel haberine göre; Hande Erçel paylaştıkları eğlenceli videolarla dikkat çeken Burak Altındağ ve Alp Kılınç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Burak Altındağ paylaşımlarından birinde Hande Erçel’in İngilizce konuştuğu videoyu ti’ye almıştı.   Altındağ’ın yaptığı paylaşım yaklaşık 1.5 milyon kişi tarafından izlenmişti.

Kılınç da aynı şekilde paylaşımlarında Hande Erçel’in fotoğraf ve videolarını ti’ye alıyor ve binlerce görüntülenmeye ulaşıyordu.

Alp Kılınç, bir paylaşımında Hande Erçel için ‘bazlama surat’ demiş, bu lakap kısa sürede sosyal medyada olay olmuştu.

‘Bazlama’ paylaşımları güzel oyuncu için bardağı taşıran son damla oldu. Erçel’in avukatı müvekkili aleyhinde yayınlanan video ile yazıların hakaret ve kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek görüntülere erişim yasağı talep etti.

Mahkeme Burak Altındağ ve Alp Kılınç’ın yapmış olduğu paylaşımların kişilik haklarını ihlal etme kastıyla yapıldığı kanaatine vararak içeriklere erişimin engellenmesine karar verdi.

Hande Erçel bazlama suratı affetmedi

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