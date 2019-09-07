'Bazlama surat’a 15 bin lira istedi'
Oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yaptığı iddiasıyla şikayetçi olduğu Lütfü Alp Kılınç’a bu defa 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Hande Erçel’in şikayeti üzerine Lütfü Alp Kılınç hakkında daha önce ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kılınç, suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık dosyayı uzlaştırma bürosuna göndermiş, ancak Erçel uzlaşmak istememişti.
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