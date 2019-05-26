Hande Erçel babasına kavuştu
Genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde babası Kaya Erçel’le fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış, altına “Seni özledim baba” diye yazmıştı.
Erçel, yurtdışından döner dönmez babasıyla hasret giderdi. Önceki gün Yeniköy’de Kaya Erçel’le birlikte görüntülenen oyuncu, basın mensuplarının soruları üzerine “Bugün kız kardeşimi ziyaret etmeye geldik, benimle ilgili soruları başka zaman yanıtlarım” dedi. Babasının yanında sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında da konuşmak istemeyen Hande Erçel, sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.
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