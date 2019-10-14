Hande Ataizi’nin sevgilisi Dinç Aydoğdu kimdir, kaç yaşında?
Altı yıl evli kaldığı Benjamin Harvey'den ayrıldıktan gözlerden uzak bir yaşam süren Hande Ataizi, Dinç Aydoğdu ile yeni bir aşka yelken açtı. Hande Ataizi- Dinç Aydoğdu beraberliğinde en çok konuşulan konu ise ikilinin arasındaki yaş farkı oldu. Peki, Hande Ataizi’nin sevgilisi Dinç Aydoğdu kimdir, kaç yaşında?
Dinç Aydoğdu, 1994 yılında dünyaya geldi. Oyunculuk yapmanın yanı sıra Marmara Spor Akademisi antrönörlük 3. sınıf öğrencisi olan Dinç Aydoğdu, eğitimini Craft oyunculuk atölyesi ve Müjdat Gezen Konservatuvarında tamamladı. Kelebeğin Ömrü ve Mevsim Kıştan Öte isimli kısa filmlerde oynayan Dinç Aydoğdu, ayrıca Leonce ve Lena ve Don'un Bir Günü isimli tiyatro oyunlarında yer aldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle