Hande Ataizi’nin sevgilisi Dinç Aydoğdu kimdir, kaç yaşında?
Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile ilk kez görüntülendi. Benjamin Harvey'den boşandıktan sonra hayatına kimseyi almayan Hande Ataizi'nin yeni sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Hande Ataizi’nin sevgilisi Dinç Aydoğdu kimdir?
1994 yılında dünyaya gelen Dinç Aydoğdu, Marmara Spor Akedemisi antrönörlük 3. sınıf öğrencisidir. Oyunculuk eğitimini Craft oyunculuk atölyesi ve Müjdat Gezen Konservatuvarında tamamladı.
Dinç Aydoğdu'nun projeleri:
Tiyatro:
Leonce Ve Lena
Don'un Bir Günü
Kısa Film:
Kelebeğin Ömrü
Mevsim Kıştan Öte
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