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Haber Giriş: 17.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Hande Ataizi ticarete atılıyor! 'Cadı' geliyor...

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Hande Ataizi ticarete atılıyor! 'Cadı' geliyor...

Hande Ataizi önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile görüntülenen ünlü oyuncu, ticarete atılmaya karar verdiğini açıkladı.

Yurtdışından getirteceği organik cilt bakım ürünlerini ‘Witch (Cadı) by Hande Ataizi’ markasıyla satışa çıkaracağını söyleyen Ataizi, “Bir süredir bu işlere kafa patlatıyorum, yakında ürünleri internette ve çeşitli mecralarda satışa sunacağım” dedi.

Hande Ataizi ticarete atılıyor Cadı geliyor...

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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