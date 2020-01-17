Haber Giriş: 17.01.2020 - 08:00,
Hande Ataizi ticarete atılıyor! 'Cadı' geliyor...
Hande Ataizi önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile görüntülenen ünlü oyuncu, ticarete atılmaya karar verdiğini açıkladı.
Yurtdışından getirteceği organik cilt bakım ürünlerini ‘Witch (Cadı) by Hande Ataizi’ markasıyla satışa çıkaracağını söyleyen Ataizi, “Bir süredir bu işlere kafa patlatıyorum, yakında ürünleri internette ve çeşitli mecralarda satışa sunacağım” dedi.
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