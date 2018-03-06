Hande Ataizi sonunda boşandı

KÜLTÜR FARKI VAR
Davacı Hande Ataizi, daha önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açmış, ancak tarafların davayı takip etmemesi üzerine dosyanın ortadan kaldırılmasına karar verilmiş, ardından Ataizi’nin yeniden davayı yenileyeceği iddia edilmişti. Ataizi’nin İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde tarafların 8 Eylül 2012 tarihinde evlendikleri ve bu evliliklerinden bugün 4 yaşında olan müşterek bir çocuklarının bulunduğu anlatılmıştı. Evlilik birliği süresince evliliğin ilk günlerinden itibaren taraflar arasında var olan sevgi ve saygının azaldığını anlatan Hande Ataizi’nin avukatı Şeyda Yıldırım dava dilekçesinde, “İlerleyen zamanlarda farklı kültürlerden yetişmiş olmalarından kaynaklı olarak baş gösteren geçimsizlik daha çok artmış, fikri ve ruhi anlaşmazlık nedeniyle müşterek hayatın devamı çekilmez hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle fiili ayrılık durumu kesinlik kazanmıştır. Evliliğin gerek taraflar gerekse toplum bakımından korunması gereken hiçbir değerinin kalmadığı aşikardır. Taraflar boşanma konusunda anlaşmış ve boşanma protokolü imzalamışlardır. Tarafların boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz” dedi.
1500 DOLAR İŞTİRAK NAFAKASI ÖDEYECEK
İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın tarafların takip etmemesi üzerine dosyanın ortadan kaldırıldığı, ancak Ancak Hande Ataizi’nin davayı yenilediği iddia edilmişti. Hande Ataizi boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi’ni değil Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi’ni seçti. Anlaşmalı açılan boşanma davasında Benjamin Harvey ile anlaşamadıklarını belirten Hande Ataizi anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini istedi. Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde görülen davaya davacı Hande Ataizi ile davalı Benjamin Harvey avukatlarıyla birlikte katıldı. Mahkeme hakimi duruşmada tarafların boşanmak isteyip istemeyeceklerini sordu. Taraflar da boşanmak istediklerini mahkemede anlattı. Mahkeme de tarafların boşanma protokolü kapsamında anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi. Mahkemenin kararına göre 4 yaşındaki müşterek çocuğun velayeti Hande Ataizi’ne verildi. Mahkeme ayrıca müşterek çocuk için babanın ayda bin 500 dolar iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Hande Ataizi’ne tazminat ödenmesine de karar verdi. Ancak Hande Ataizi’nin ne kadar tazminat alacağı açıklanmadı.
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