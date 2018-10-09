Hande Ataizi bir günde biten evliliğini anlattı
Hande Ataizi gündem yaratan bir günlük evliliğinin neden bittiğini ilk kez açıkladı.
Kanal D’nin hafta içi her sabah canlı yayınla ekrana gelen programı 4 Kadın Zamanı’nda bugün Hande Ataizi herkes tarafından çok merak edilen “Bir Günlük” evliliğinin neden bittiğini açıkladı.
Ünlü sunucu "annem ilk eşimle evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmamızı önerdi. Eski eşim ben evleneceğim kadına böyle bir şey yaptırmam' dedi, ben de çok sevindim. Ama evleneceğim gün önüme evlilik sözleşmesi koydular. Sözleşmeye göre boşadıktan sonra dahi evde oturma iznim yoktu, kabul etmedim. Gergin bir ortamda nikah kıyıldı ve aynı gece boşanmaya karar verdim. Bir günlük evlilik olmak durumunda kaldı” dedi.
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