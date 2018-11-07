Hande Ataizi, açtığı soyadı davasını kazandı
Hande Ataizi, iki ay önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, boşandığı eşi Benjamin Harvey’in soyadını kullanmak için dava açmıştı.
Hande Ataizi’nin açtığı soyadı davası üzerine konuşan Benjamin Harvey, eski eşinin “Harvey” soyadını kullanmasında bir sakınca olmadığını söyledi. Davayı kabul eden mahkeme, Ataizi’ne “Harvey” soyadının eklenmesine, Ataizi'nin bundan sonra soyadını “Ataizi Harvey” olarak kullanmasına izin verdi.
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