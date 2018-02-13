Hamilelik sorulunca...

Evcil hayvanlar satan mağazaya da uğrayan ikili, ayaküstü soruları yanıtladı. Tatil günleri olduğu için birlikte alışverişe çıktıklarını belirten Özçivit, "Sevgililer Günü'ne özel hediye almaya mı geldiniz" sorusu karşısında ‘Olabilir, hediye de bakabiliriz.” dedi.

Fahriye Evcen ise 14 Şubat için; " Bizim için farklı bir gün değil. Bize her gün 14 Şubat.” ifadelerini kullandı. Megastar Tarkan’dan sonra kendilerinden de bebek müjdesi gelip gelmeyeceği sorulunca ise güzel oyuncu "En güzel zamanda inşallah olur. Şu an öyle bir şey yok.” dedi.