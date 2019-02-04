'Hamile' iddialarÄ±na yanÄ±t
Mustafa Sandal ile 10 evliliÄŸini geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l bitirmiÅŸti. SÄ±rp basÄ±nÄ±, bir sÃ¼redir Sadettin Saran ile aÅŸk yaÅŸayan Emina Jahovic'in hamile olduÄŸunu iddia etti. Jahovic'ten yanÄ±t gecikmedi.
"SÄ±rp basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan ve maalesef TÃ¼rk basÄ±nÄ±na da yansÄ±yan hamile olduÄŸuma dair haberler kesinlikle yalandÄ±r. O haberi yapan gazete hakkÄ±nda hukuksal sÃ¼reci baÅŸlattÄ±k. LÃ¼tfen bu tip aslÄ± astarÄ± olmayan haberlere itibar etmeyiniz. YaÅŸamÄ±mÄ±n bu sÃ¼recinde gayet mutluyum ve Ã§ocuklarÄ±mÄ± etkileyebilecek yalan haberlerden sakÄ±nÄ±lmasÄ± konusunda herkesin hassasiyetini rica ederim"
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