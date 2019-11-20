Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan kimdir, kaç yaşında?
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan katıldığı programlar, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Zeynep Alkan’ın yaşı, mesleği gibi konular merak ediliyor. Peki, Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan kimdir, kaç yaşında?
Sanatçı bir aileden gelen ve sosyal medya fenomenini dönüşen kızı Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi. Oyuncu ve Yönetmen Hamdi Alkan ile Oyuncu Canan Hoşgör’ün kızıdır. İstanbul’da doğdu anca aslen Hataylıdır. Hisar Eğitim Vakfı Okullarında okurken bazı tiyatro oyunlarında yer aldı. iki yıl Kadıköy Devlet Konservatuvarında yarı zamanlı viyola eğitimi aldı. Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir yıl kadar reklamcılık okudu. Gençlik dizisi Hayat Bazen Tatlıdır’da okulun şımarık kızı Emoji yani Emel karakterini canlandırdı. Sıra dışı tarzıyla dikkat çeken Zeynel Alkan, sosyal medya videolarıyla milyonlara ulaşmaya devam ediyor.
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