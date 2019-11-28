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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında?

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Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında?

Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel, katıldığı programlar ve cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Oyunculuk ardından şarkıcılığa da adım atan Selen Görgüzel'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul 50. Yıl Tahran lisesinde tamamladı. 1997 yılında  henüz 18 yaşındayken iş adamı Yılmaz Bektaş ile evlenen Selen Görgüzel, 2003 yılında 24 yaşında evliliğine son verdi. Bu evlilikten İlknaz (d.1999) isminde bir kızı olan Selen Görgüzel, Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu Programında kamera arkasında partime çalışmaya başladı.

1996 yılında "Zirvedeki Sesler" adlı İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan programı sunarak ekran hayatına başladı. "Kandemir Konduk" tarafından fark edilmesiyle tiyatro kariyerine adım attı, çeşitli dizilerde oyunculuk yapmaya başladı.

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Duran, Oğlum İçin, Tılsım Adası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde başarılı rolleri canlandırdı. 

Selen Görgüzel, "Renklerde Kaybolan Hayat" adlı filmde Semiha Berksoy'un gençliğini oynadı. "Mıhlıçay Aşıkları" filminde de Yasemin karakterini canlandırdı.

2012 yılında Slow müzik ağırlıklı "Çocuk Kadınım" adlı maksi single'ıyla müzik piyasasına da giren Selen Görgüzel, yavaş ve emin adımlara ilerlemek istediğini belirtti.

Selen Görgüzel, Çekmeköy'deki evinde kızı İlknaz ve köpekleri Linda ile birlikte oturuyor. Polisan'ın sahibi Ertuğrul Bitlis ile 1 Ocak 2011 tarihinden beri nişanlı idi 2013 yılında ayrıldılar.

Selen Görgüzel, 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan ile Roma'da evlendi. 15 yaşından bu yana sektörün içerisinde olan Selen Görgüzel, 2019 yılında Erkin Koray'ın "Gönül Salıncağı" şarkısını yeniden yorumladı.

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