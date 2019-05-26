Haluk Levent’le sahne hayali gerçek oldu
TÜRK Eğitim Derneği (TED), burslu öğrenciler için geçtiğimiz gün TED Üniversitesi Spor Salonu’nda yılsonu konseri düzenledi.
Tam destek bursuyla eğitim gören serebral palsi (SP) hastası 10. sınıf öğrencisi Gizem Yılmaz’ın sosyal medyadaki video paylaşımında Haluk Levent’le şarkı söylemek istediğini dile getirmesi üzerine, etkinlikte ünlü şarkıcı da yer aldı. Ücret almadan sahneye çıkan sanatçıya, TED Ankara Koleji öğrencilerinin oluşturduğu orkestra eşlik etti. Gizem Yılmaz’la birlikte Neşet Ertaş’ın “Neredesin Sen” türküsünü seslendiren Haluk Levent, diğer öğrencilerle de dans edip şarkılar söyledi.
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