Haluk Levent’in annesi hayatını kaybetti... Sabriye Acil'in hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?
Ünlü şarkıcı Haluk Levent’in annesi Sabriye Acil hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Haluk Leven’te sevenleri ve takipçilerinden başsağlığı mesajı yağdı. Peki, Haluk Levent’in annesinin hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?
Haluk Levent´in yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden annesi Sabriye Acil, memleketi Adana´da toprağa verildi. 93 yaşındaki annesini kaybeden Haluk Levent, acı haberi sosyal medya hesabından, "Dün gece annemiz Sabriye`yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli Sevinç yönetecek. Ahbap´lar çalışmaya devam edecek, yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım" paylaşımıyla duyurdu.
Sabriye Acil´in cenazesi bugün Yamaçlı Mahallesi´ndeki evinden alınarak Yamaçlı Mahalle Mezarlığı´na götürüldü. Cenazede Levent´i yakınları ile hayranları yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Acil, dualarla toprağa verildi.
BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAĞDI
İyi yürekli adamlar, iyi yürekli kadınların dünyaya mirasıdır.
#HalukLevent
Annenin kaybına çok üzüldüm. Acısını iyi bilirim, ana candır. Sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.
Senin gibi bir yürek yetiştirdiği için minnetarız
Nur içinde uyusun...
Başın sağolsun #HalukLevent Nur içinde yat Sabriye teyze, mekanın cennet olsun.
Senin gibi bir evladı bize verdiği için annene minnet duymalıyız, başın sağolsun gerçek sanatçı dediğim tek insan
#HalukLevent başınız sağolsun. Senin gibi bir evlat yetiştiren Sabriye Anneye de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun...
Türkiye'nin iyilik bakanı Haluk Levent başın sağolsun Allah rahmet eylesin. Allah ondan bin kere razı olsun senin gibi vatanına milletine faydalı , iyiliksever bir evlat yetiştirdiği için. . . #HalukLevent
Bir cumhuriyet kadını daha geçti gitti bu dünyadan... Yetiştirdiğin evlat ile ne kadar gurur duysan az...
#HalukLevent abimizin başı sağolsun...Annesi'nin mekânı cennet olsun...
Allah razı olsun annemizden. Senin gibi bir evlat yetiştirdi. "İyi yürekli adamlar, iyi yürekli kadınların dünyaya mirasıdır."
"İyi yürekli adamlar, iyi yürekli kadınların Dünya'ya mirasıdır." Başın sağ olsun #HalukLevent
Senin gibi bir evlat yetiştirdiği için ülkece annene minnettarız canım abim. Teyzemizin kabri nur,mekanı cennet olsun
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