Haluk Levent’in annesi hayatını kaybetti... Sabriye Acil'in hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHaluk Levent’in annesi hayatını kaybetti... Sabriye Acil'in hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?
GeriMagazin Haluk Levent’in annesi hayatını kaybetti... Sabriye Acil'in hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
04.11.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Haluk Levent’in annesi hayatını kaybetti... Sabriye Acil'in hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haluk Levent’in annesi hayatını kaybetti... Sabriye Acil'in hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

Ünlü şarkıcı Haluk Levent’in annesi Sabriye Acil hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Haluk Leven’te sevenleri ve takipçilerinden başsağlığı mesajı yağdı. Peki, Haluk Levent’in annesinin hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

Haluk Levent´in yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden annesi Sabriye Acil, memleketi Adana´da toprağa verildi. 93 yaşındaki annesini kaybeden Haluk Levent, acı haberi sosyal medya hesabından, "Dün gece annemiz Sabriye`yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli Sevinç yönetecek. Ahbap´lar çalışmaya devam edecek, yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım" paylaşımıyla duyurdu.

Sabriye Acil´in cenazesi bugün Yamaçlı Mahallesi´ndeki evinden alınarak Yamaçlı Mahalle Mezarlığı´na götürüldü. Cenazede Levent´i yakınları ile hayranları yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Acil, dualarla toprağa verildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAĞDI

İyi yürekli adamlar, iyi yürekli kadınların dünyaya mirasıdır.
#HalukLevent

Annenin kaybına çok üzüldüm. Acısını iyi bilirim, ana candır. Sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Senin gibi bir yürek yetiştirdiği için minnetarız
Nur içinde uyusun...

Başın sağolsun #HalukLevent Nur içinde yat Sabriye teyze, mekanın cennet olsun.

Senin gibi bir evladı bize verdiği için annene minnet duymalıyız, başın sağolsun gerçek sanatçı dediğim tek insan

#HalukLevent başınız sağolsun. Senin gibi bir evlat yetiştiren Sabriye Anneye de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun...

Türkiye'nin iyilik bakanı Haluk Levent başın sağolsun Allah rahmet eylesin. Allah ondan bin kere razı olsun senin gibi vatanına milletine faydalı , iyiliksever bir evlat yetiştirdiği için. . . #HalukLevent

Bir cumhuriyet kadını daha geçti gitti bu dünyadan... Yetiştirdiğin evlat ile ne kadar gurur duysan az...
#HalukLevent abimizin başı sağolsun...Annesi'nin mekânı cennet olsun...

Allah razı olsun annemizden. Senin gibi bir evlat yetiştirdi.  "İyi yürekli adamlar, iyi yürekli kadınların dünyaya mirasıdır."

"İyi yürekli adamlar, iyi yürekli kadınların Dünya'ya mirasıdır." Başın sağ olsun #HalukLevent

Senin gibi bir evlat yetiştirdiği için ülkece annene minnettarız canım abim. Teyzemizin kabri nur,mekanı cennet olsun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle