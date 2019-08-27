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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.08.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Haluk Levent neden TT oldu?

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Haluk Levent neden TT oldu?

Sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme gelen Haluk Levent, bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Yaptıklarıyla takdir toplayan şarkıcı HalukLeventİyikiVarsın etiketiyle trend topic listesine girdi. Peki, Haluk Levent neden TT oldu?

Annesi Emine Bulut'un, babası Fedai Varan tarafından öldürülmesine tanık olan 10 yaşındaki F.B.B.’ye bir destek de Haluk Levent’ten geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ailenin yanında olduklarını bildiren Haluk Levent, "Az önce Emine Bulut'un babası ve kardeşleri, Anadolu Halk ve Barış Platformu avukatlarına vekâletname verdiler. Davanın sıkı takipçisi olacağız. Ayrıca B'nin artık yüzü gülüyor. O bizim kızımız. B.'nin fotoğrafını koymakta tereddüt ettim önce. Ama baktım ki her tarafta her yerde onun görüntüleri var ve hep ağlayan hepimizi kahreden görüntüleri. Bu sebeple aileden izin alarak yayınladım. Ben ona 'yakında yanına gelip şarkısöyleyeceğim' deyince gülümsedi. Hep gülsün!" ifadelerini kullandı.

 

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