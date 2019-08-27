Haluk Levent neden TT oldu?
Sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme gelen Haluk Levent, bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Yaptıklarıyla takdir toplayan şarkıcı HalukLeventİyikiVarsın etiketiyle trend topic listesine girdi. Peki, Haluk Levent neden TT oldu?
Annesi Emine Bulut'un, babası Fedai Varan tarafından öldürülmesine tanık olan 10 yaşındaki F.B.B.’ye bir destek de Haluk Levent’ten geldi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ailenin yanında olduklarını bildiren Haluk Levent, "Az önce Emine Bulut'un babası ve kardeşleri, Anadolu Halk ve Barış Platformu avukatlarına vekâletname verdiler. Davanın sıkı takipçisi olacağız. Ayrıca B'nin artık yüzü gülüyor. O bizim kızımız. B.'nin fotoğrafını koymakta tereddüt ettim önce. Ama baktım ki her tarafta her yerde onun görüntüleri var ve hep ağlayan hepimizi kahreden görüntüleri. Bu sebeple aileden izin alarak yayınladım. Ben ona 'yakında yanına gelip şarkısöyleyeceğim' deyince gülümsedi. Hep gülsün!" ifadelerini kullandı.
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