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Haber Giriş: 01.01.2020 - 09:19,Son Güncelleme:/

Haluk Levent gönülleri fethetti! Hastaneye gitti konser verdi

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Haluk Levent gönülleri fethetti! Hastaneye gitti konser verdi

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi. 'Sözümü tutum' diyen Levent o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent'ten örnek davranış. Ünlü şarkıcı Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan iki hayranına konser verdi. O anları 'Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce.. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum.' notuyla paylaştı.

KİMSEYİ İNCİTMEYELİM!

Paylaşımının altına gelen yorumlara da cevap veren Levent; Bazı tweet'lerde “diğer sanatçılar paraya para deyip yılbaşında sahne alırken Haluk Levent hastanede geçiriyor bravo” vs deniyor. Doğru değil bu. Evet, bu gece 12'den önce çocuklara gitar çaldım ama 12'den sonra ben de konser verdim. Yani ben de para kazanıyorum. Kimseyi incitmeyelim.' ifadelerini kullandı.

Haluk Levent gönülleri fethetti! Hastaneye gitti konser verdiÜnlü şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi. 'Sözümü tutum' diyen Levent o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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