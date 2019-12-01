Haluk Levent: Anneme çok şey borçluyum
Haluk Levent, Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu “Katarsis” programına konuk oldu.
Ünlü şarkıcı yakın zaman önce kaybettiği annesiyle ilgili pişmanlığını şu sözlerle belirtti: “Sevgili annem okumam için çok uğraştı, sabahlara kadar manavda karpuz sattı, o dönemlerde ona layık bir evlat olamadım. Onun o emeğini düşündükçe, zamanında yaptığım hareketleri doğru bulmuyorum. Ona çok şey borçluyum. Bir seferinde beni alnımdan öpüp ‘Seninle gurur duyuyorum oğlum’ demesi içimi rahatlatıyor.’’
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