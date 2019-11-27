Haluk Bilginer 'en iyi erkek oyuncu' seçildi... Emmy ödülü Türkiye’nin!

ULUSLARARASI Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi’nin ABD dışında yayınlanan televizyon yapımlarının en iyilerini seçtiği ‘Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ödül alan ilk Türk, Haluk Bilginer oldu. Bu yıl 47’ncisi düzenlenen organizasyonda ödüller, dün sabaha karşı New York’ta yapılan törenle sahiplerine verildi. Bilginer, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, Puhu TV’de yayınlanan 12 bölümlük “Şahsiyet” dizisindeki rolüyle ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

Başrolünü üstlendiği “Şahsiyet” dizisinde, kendisine Alzheimer tanısı konulduktan sonra yıllardır ertelediği bir cinayeti işlemeye karar veren Agâh Beyoğlu’nu canlandıran Haluk Bilginer, üstün performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri jürisinin en beğendiği aktör oldu.



TÜRKÇE SELAMLADI



Haluk Bilginer, New York’taki Hilton Otel’de düzenlenen ödül törenine “Şahsiyet”in yönetmeni Onur Saylak, senaryo yazarı Hakan Günday ve Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay’la birlikte katıldı. Adı açıklandığında ödülünü almak için sahneye çıkan oyuncu, konuşmasına Türkçe “Merhaba” diyerek başladı ve İngilizce devam etti: “Beni bu değerli ödüle layık gören Akademi’ye teşekkür ediyorum. Bu projenin yapılmasına imkân veren muhteşem ekibi sahneye çağırmamda bir sakınca yoktur sanırım: Kerem Çatay, Onur Saylak, Hakan Günday. Onlarla çalışmak benim için büyük onurdu. Dizimiz adalet ve amnezi (belleksizlik) üzerineydi. Bireysel amnezi değil, ülke olarak, toplum olarak amnezi. İçinde yaşadığınız toplumun amneziden mustarip olmadığından emin olun.”



HEYKELE BAYILDIM



Bilginer yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye’ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum, ülkem adına da. Herkes gördükleri şeyden çok mutlu. Birçok jüri üyesi tören öncesinde gelip tebrik etti. Hatta tören öncesinde tebrik etmelerini etik bulmadım. Ama binlerce kişi oyunu vermiş geçmiş, sonucu bilmiyorlar. Yüzlerce Akademi üyesi oy vermiş, ben sayamadım. Heykele bayıldım. Güzel değil mi?”







İŞTE RAKİPLERİ



Haluk Bilginer, ‘en iyi erkek oyuncu’ kategorisinde İngiltere’den Christopher Eccleston (BBC-Come Home), Brezilya’dan Raphael Logam (Barry Company–Impuros) ve Almanya’dan Jannis Niewöhner (Amazon- Beat) ile birlikte finale kaldı. Jüri değerlendirmesi sonucunda ödüle ulaşan isim, Bilginer oldu.

Madalyonu taktı

Haluk Bilginer, New York’taki Hilton Otel’de düzenlenen törende ödülünü oyuncu Tamara Tunie’nin elinden aldı. İkili, tören sonrası uluslararası basına birlikte poz verdi. Haluk Bilginer, tören öncesi adaylara dağıtılan, üzerinde Emmy logosunun bulunduğu madalyonu gece boyunca çıkarmadı. Usta oyuncu törene modacı Derviş Bağzıbağlı’nın imzasını taşıyan bir smokinle katıldı.

12 bölüm sürdü

Yapımcılığını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini ise Onur Saylak’ın üstlendiği dizi, kendisine Alzheimer tanısı konulduktan sonra yıllardır ertelediği bir cinayeti işlemeye karar veren Agâh Beyoğlu’nun hikâyesini anlatıyor. Haluk Bilginer ve Cansu Dere’nin başrolde olduğu dizide Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim ve Fırat Topkorur gibi ünlü isimler de rol aldı.

Ekip kutlaması

Ödülü törene birlikte katıldığı ekiple kutlayan Haluk Bilginer, objektiflere zafer pozları verdi. “Şahsiyet”in yönetmeni Onur Saylak ise duygularını şöyle anlattı: “Tabii ki çok heyecanlandık ve gurur duyduk. Haluk Bilginer gibi bir ustayla çalışmış olmak ve ödülle bu serüvenin tamamlanmış olması çok sevindirici. Zaten onun Agah Beyoğlu’nu oynamış olması bir ödüldü, bu da burada taçlandı. Çok mutlu ve gururluyuz. Haluk Bilginer Alzheimer’lı bir karakteri oynuyordu. Umarım büyük kanallar ve platformlar bu tarz işler yaparlar.”

Palm SprIngs’te ‘en iyioyuncu’ seçilmişti

Haluk Bilginer, lise öğrenimini bitirmesinin ardından 1972 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi ve 1977’de mezun oldu. Aynı yıl İngiltere’ye giden Bilginer, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi’nde (LAMDA) 1 yıl boyunca ileri tiyatro öğrenimi gördü. Çok sayıda ödül sahibi olan Haluk Bilginer, daha önce “Kış Uykusu” filmindeki rolüyle Palm Springs Uluslararası Film Festivali’nden ‘en iyi oyuncu’ dalında FIPRESCI ödülüyle dönmüştü. Ünlü oyuncu, “Ben-Hur”, “New Blood”, “The Glory Boys”, “EastEnders”, “Lionheart”, “The Young Indiana Jones Chronicles” gibi yabancı yapımlarda da rol almıştı.

Kızı Nazlı’ya ithaf etti

Haluk Bilginer, ödülünü kızı Nazlı’ya ithaf etti. Ünlü oyuncu, teşekkür konuşmasını “İzninizle bu ödülü kızım Nazlı Bilginer adına, bir gün onun da oyunculuğu seçeceği umuduyla almak istiyorum” sözleriyle noktaladı. Haluk Bilginer’in eski eşi Aşkın Nur Yengi’yle evliliğinden olan kızı Nazlı, 13 yaşında.

İlk bizi aradı

Aşkın Nur Yengi, eski eşini sosyal medya hesabından “Gurur duyuyorum canımın içi” mesajıyla kutladı. Şarkıcı, ödül törenini kızları Nazlı’yla birlikte canlı olarak izlediğini söyledi: “Çok mutlu ve gururluyuz. Ben önceden ayarlanmış konserim olduğu için gidemedim, kızım da okulu olduğundan katılamadı. Töreni Nazlı’yla sabaha kadar takip ettik. Haluk ödülünü aldıktan sonra ilk bizi aradı, konuştuk ve mutlu olduk. Gelince burada kutlamasını yapacağız. Aile olarak gerçekten alacağına inanıyorduk. Ayrıca bir Türk vatandaşı olarak da gururlandık. Uluslararası platformlarda birçok başarısı, sinema filmleri vardı ama Emmy çok ayrı bir gurur verdi.”

Tebrik yağdı

* TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: Değerli sanatçı Haluk Bilginer’i tebrik ediyorum. Kendisinin emeği ve her defasında hepimizi etkileyen performansı, bu ödülleri fazlasıyla hak ediyor.

* CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Haluk Bilginer hepimizin onuru ve gururu oldu. Bu dizinin çekimine katkı verenlere yürekten teşekkür ederiz.

* Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Değerli tiyatro ve sinema sanatçımız Haluk Bilginer’i yürekten tebrik ediyorum. Bize bu gururu yaşattığı için Türk milleti adına çok teşekkür ediyorum.

* Şebnem Bozoklu: Sabah uyanıp Haluk Bilginer’in ‘Şahsiyet’ dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ karakteriyle Emmy kazandığını öğrenmek muhteşem! Dizide kızını oynamaktan gurur duymuştum. Seni seviyoruz.

* Cem Yılmaz: Sevgili Haluk Bilginer abimi candan kutlarım. Bu güzel işte emeği geçen herkese yaşattıkları gurur için teşekkür etmeliyiz.

* Tolga Çevik: Sevgili Haluk Bilginer’i, sonuna kadar hak ederek aldığı ödülden dolayı can-ı gönülden kutlarım. Hepimizi gururlandırdı. Emeği geçen herkesi tebrik ederim.

* Sıla: Haluk Bilginer’i yürekten alkışlıyorum. Büyük iştahla izlediğim “Şahsiyet”te emeği geçen herkesi tebrik ederim.

* Cem Davran: Harika bir oyunculuktu, bütün ödülleri çoktan hak etmişti. Ustayı tebrik ediyorum.

* İrem Sak: ‘İrem’ dese, ‘gel arada Emmy’nin tozunu al’, ‘Haluk Bey, kaç gibi müsait ev, en güzel fiber bezlerimle oradayım’ derim.

* Müfit Can Saçıntı: Emmy Ödülü Haluk Bilginer’i kazanmış. Emmy Ödülleri’ne değer katan Haluk Bilginer’i ben de alkışlıyorum. Çok yaşa e’mi.

* Edis: Haluk ağabey, sizinle aynı dizide oynamak bile şerefti. Ne büyük şans ki sizi yakından izleyebilme şansım oldu her gün. Tebrikler size.

Cengiz SEMERCİOĞLU yazdı: Ustaya yakıştı

Haluk Bilginer’in uluslararası arenada en başarılı olduğunu yıllardır yazar çizer söylerim.

1977’de Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra aynı yıl İngiltere’ye gitti Haluk Bilginer.

Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi’nde ileri tiyatro eğitimi gördü.

Emmy Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada akıcı İngilizcesini hepimiz gördük.

Bugüne kadar rol aldığı yabancı filmlerde de hep bu akıcı İngilizcesi ve usta oyunculuğuyla en çok tercih edilen isim oldu zaten.

Bizim yıllardır alkışladığımız oyunculuğunu, olgunluk döneminde Amerika da keşfediyor şimdi.

“3 gündür burada Akademi üyelerinden büyük ilgi görüyorum” sözleriyle Haluk Bilginer de bunu teyit etti zaten.

Ay Yapım’ın gecenin sponsoru olduğu için bu ödülün Haluk Bilginer’e gittiği söyleniyor ki büyük ayıp.

Emmy’deki davetlere yapım şirketleri ve kanallar sponsor olabilir.

Geçen yıl da açılış davetine Ay Yapım sponsordu, kapanış davetini ise HBO üstlenmişti.

Siz zannediyor musunuz ki yüzlerce Akademi üyesi oyunu verirken davete kim sponsor olmuş diye bakıyor.

Bunu söylemek Haluk Bilginer’e de yönetmen Onur Saylak’a da “Şahsiyet” ekibine de yapılmış bir büyük haksızlık olur.

Bu Emmy heykelciği, Haluk Bilginer’e çok yakıştığı gibi Türk dizi sektörünü de taçlandıran bir ödül oldu.

Bugün Türkiye, Amerika’nın ardından en çok dizi ihracatı yapan ikinci ülke durumunda.

Bu ödül Türk dizilerinin ve oyuncuların kalite başarısını tescilledi.

Bundan sonra yapımcılarımız ve oyuncularımız hedeflerini Emmy olarak belirleyecek.

Ve göreceksiniz, bu ödüllerin devamı da gelecek.

Bu başarıda internet platformlarının hayatımıza girmesinin de etkisi büyük.

Yapımcı ve yönetmenlerimizin reyting kaygısı olmadan 50 dakikalık işler yaptığında nasıl kaliteli, ödüllü diziler çıkardıklarını, çıtayı Emmy seviyesine koyduklarını gördük.

Tebrikler Haluk Bilginer ve Onur Saylak. Tebrikler Ay Yapım ve Puhu TV.