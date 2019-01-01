Halkın yıldızları
Halkbank sponsorluğunda gerçekleşecek ‘Halkın Yıldızları’ konserleri başlıyor.
Haliç Kongre Merkezi’nde 15 gün sürecek müzik şöleninde, birbirinden ünlü isimler sahneye çıkacak. 18 Ocak’ta Edis’le başlayacak konser serisi, 1 Şubat’taki Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Show ile sona erecek.
Edis, 18 Ocak’ta konser serisini başlatan isim olacak.
Hande Yener, 19 Ocak’ta şarkılarını seslendirecek.
Aleyna Tilki’nin sahneye çıkış tarihi 28 Ocak.
Demet Akalın, 29 Ocak’ta sevilen şarkılarıyla sahnede olacak.
Sibel Can, 30 Ocak’ta konser verecek.
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