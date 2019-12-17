Hale Akınlı son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni, Hale Akınlı’nın ailesi ve dostları Aliye Uzunatağan, Ayşegül İşsever, Eraslan Sağlam, Nergis Çorakçı, Semah Tuğsel, Uğurtan Atakan, Orhan Hızlı, Suphi Tekniker, Aslan Altın, Engin Uludağ, Güzin Özyağcılar, Betül Arım, Ersin Sanver, Bora Seçkin, Bennu Yıldırımlar, Hülya Karakaş, Aslı Seçkin, Caner Çandarlı, Gürol Güngör, Hüseyin Köroğlu, Şevket Avşar, Yalçın Avşar, Bensu Orhunöz, Şenay Gürler, Goncagül Sunar’ın yanı sıra Şehir Tiyatroları oyuncuları ve sanat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Hale Akınlı'nın yakın arkadaşı Müjde Ar, ‘ Bugün aramızdan ayrılan Hale Akınlı çok yakın arkadaşımdı, hayatta dik duran bir insandı, dik durduğu için de bakin cenazesi ne kadar kalabalık, herkesin sevdiği bir insandı, sanatında da çok başarılıydı’ dedi.

Ar ‘Mehtap da akciğer kanseri tedavisi görüyor ama hastalığı iyileşme seyri gösteriyor, kemoterapi görmüyor, çok iyiye giden bir hastalığı var tedaviye yanıt veriyor, yakında yürümeye de başlayacak’ açıklamasını da yaptı.



HALE AKINLI KİMDİR?

1941 yılında Ankara’da dünyaya gelen Akınlı, sanat hayatına Şehir Tiyatroları’nda başladı. Sanatçı, 35 yılı aşkın süre boyunca bu kurumda aktif roller aldı. Tiyatronun dışında TRT ve özel televizyon kanalları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta seslendirme yaptı. Kariyeri boyunca Fakir Baykurt’un eserinden uyarlanan “Tırpan”, Nezihe Meriç’in kitabından uyarlanan “Sular Aydınlanıyordu”, bir Aziz Nesin uyarlaması olan “Hadi Öldürsene Canikom”un başını çektiği onlarca temsilde rol aldı. Sanatçı, Zeki Ökten’in yönettiği ve senaryosu Yılmaz Güney’e ait olan, Şerif Sezer ve Tarık Akan’ın başrollerinde yer aldığı “Yol” başta olmak üzere Şerif Gören’in yönettiği “On Kadın”, Tunç Başaran’ın “Uçurtmayı Vurmasınlar” gibi pek çok filmde yer aldı. 2018’de Mam’art tarafından sahnelenen “Empatopya”da sezon boyu rol aldı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı Hamit Akınlı ile evli olan sanatçı sadece tiyatroya değil, sinemaya ve televizyon dünyasına yaptığı katkılarla, sahici oyunculuğu ile zihinlerde yer etti.



İBB Şehir Tiyatroları’nda Rol Aldığı Bazı Oyunlar

Dullar : Fitzgerald Kusz - 2010

Coriolanus : Wiliam Shakespeare - 2009

Bernarda Alba’nın Evi : Federico Garcia Lorca - 2008

Hadi Öldürsene Canikom : Aziz Nesin - 2004

Çın Sabahta : Nezihe Meriç - 2001

Kuyruklu Yıldız Altında : Hüseyin Rahmi Gürpınar\Güner Sümer - 1997

Sular Aydınlanıyordu : Nezihe Meriç

Tırpan : Fakir Baykurt\Taner Barlas - 1979

Kocadağlar Ağası : Sabahattin Engin -1967

Filmografisi

Kara Ekmek : 2015

Güneşi Beklerken : 2013-2014

Keşanlı Ali Destanı : 2011

Umutsuz Ev Kadınları : 2011

Karadağlar : 2010

Yağmurdan Sonra : 2008

Bez Bebek : 2007

Kabuslar Evi “Gece Gelen Arkadaşlar” : 2006

Gece Yürüyüşü : 2004

Kısa Devre : 2002

O da Beni Seviyor : 2001

Karanlıkta Koşanlar : 2001

Dadı : 2000

Şehnaz Tango : 1996

Uçurtmayı Vurmasınlar : 1989

Bıçkın : 1988

Kaçamak : 1987

On Kadın : 1987

Merhamet : 1986

Sen Türkülerini Söyle : 1986

Dağınık Yatak : 1984

Yol : 1981

Tatlı Çarşamba : 1979